Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відео Свята в Україні

200-метровий прапор та найдовший маршрут: як Україна відсвяткувала День єднання

16 Лютого 2022, 15:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
200-метровий прапор та найдовший маршрут: як Україна відсвяткувала День єднання
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 16 лютого, в Україні вперше відзначили День єднання. Це свято встановив президент Володимир Зеленський.

Як Україна відсвяткувала День єднання – далі в матеріалі.

16 лютого на всіх адмінбудівлях нашої країни під гімн України о 10.00 підняли державні прапори. Також створили платформу UAразом, через яку повідомлятимуть про стан ситуації в країні.

Загальнонаціональні та регіональні телеканали проводять Марафон Єднання #UAразом. Він складається з ранкового (08.00-10.00) та вечірнього (19.00-22.00) ефірів.

Також сьогодні у столиці на НСК Олімпійський розгорнули найбільший прапор України. Його довжина – 200 метрів.

Незважаючи на те, що найбільший прапор був у Києві, у Харкові підняли прапор на найвищий флагшток – 100 метрів. Він встановлений на Сергіївській площі в центрі міста.

В інших містах України проводять флешмоби. Так, наприклад, у Краматорську Донецької області військові та місцеві жителі до Дня єднання провели флешмоб Коло єднання.

На Запоріжжі сотні громадян розгорнули величезний прапор України, а на Волині підняли 200-метровий прапор.

В Ужгороді прапор України на найвищому флагштоку в області піднімали разом із лікарями-епідеміологами, вчителями, волонтерами та військовими.

На честь свята Укрзалізниця запустила поїзд єднання. Його маршрут у 1 806 кілометрів починається з Рахова.

Він проходить через 12 областей та зупиняється в семи з них. Маршрут об’єднує три західні регіони: Закарпаття, Франківщину та Львівщину. На Лівобережній Україні поєднує сусідні – Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

При цьому найдовший маршрут обходить столицю, але сполучає два великі міста на сході та заході України — Львів та Дніпро.

Також сьогодні, 16 лютого, Володимир Зеленський запустив челендж.

Для того, щоб взяти участь та підтримати Україну, потрібно:

  1. Зробити фото чи записати відео з прапором України.
  2. Додати хештег #UAразом і опублікувати.
  3. Позначили людину, якій хочете передати челендж.
Читайте також:
Потап, Наталка ДенисенкоМи – сильна нація: зірки привітали українців із Днем єднання

Теги
Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь