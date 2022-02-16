Сьогодні, 16 лютого, в Україні вперше відзначили День єднання. Це свято встановив президент Володимир Зеленський.
Як Україна відсвяткувала День єднання – далі в матеріалі.
16 лютого на всіх адмінбудівлях нашої країни під гімн України о 10.00 підняли державні прапори. Також створили платформу UAразом, через яку повідомлятимуть про стан ситуації в країні.
Загальнонаціональні та регіональні телеканали проводять Марафон Єднання #UAразом. Він складається з ранкового (08.00-10.00) та вечірнього (19.00-22.00) ефірів.
Також сьогодні у столиці на НСК Олімпійський розгорнули найбільший прапор України. Його довжина – 200 метрів.
Незважаючи на те, що найбільший прапор був у Києві, у Харкові підняли прапор на найвищий флагшток – 100 метрів. Він встановлений на Сергіївській площі в центрі міста.
В інших містах України проводять флешмоби. Так, наприклад, у Краматорську Донецької області військові та місцеві жителі до Дня єднання провели флешмоб Коло єднання.
На Запоріжжі сотні громадян розгорнули величезний прапор України, а на Волині підняли 200-метровий прапор.
В Ужгороді прапор України на найвищому флагштоку в області піднімали разом із лікарями-епідеміологами, вчителями, волонтерами та військовими.
На честь свята Укрзалізниця запустила поїзд єднання. Його маршрут у 1 806 кілометрів починається з Рахова.
Він проходить через 12 областей та зупиняється в семи з них. Маршрут об’єднує три західні регіони: Закарпаття, Франківщину та Львівщину. На Лівобережній Україні поєднує сусідні – Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.
При цьому найдовший маршрут обходить столицю, але сполучає два великі міста на сході та заході України — Львів та Дніпро.
Також сьогодні, 16 лютого, Володимир Зеленський запустив челендж.
Для того, щоб взяти участь та підтримати Україну, потрібно:
- Зробити фото чи записати відео з прапором України.
- Додати хештег #UAразом і опублікувати.
- Позначили людину, якій хочете передати челендж.