Сьогодні, 16 лютого, в Україні вперше відзначили День єднання. Це свято встановив президент Володимир Зеленський.

Як Україна відсвяткувала День єднання – далі в матеріалі.

16 лютого на всіх адмінбудівлях нашої країни під гімн України о 10.00 підняли державні прапори. Також створили платформу UAразом, через яку повідомлятимуть про стан ситуації в країні.

Загальнонаціональні та регіональні телеканали проводять Марафон Єднання #UAразом. Він складається з ранкового (08.00-10.00) та вечірнього (19.00-22.00) ефірів.

Також сьогодні у столиці на НСК Олімпійський розгорнули найбільший прапор України. Його довжина – 200 метрів.

Незважаючи на те, що найбільший прапор був у Києві, у Харкові підняли прапор на найвищий флагшток – 100 метрів. Він встановлений на Сергіївській площі в центрі міста.

В інших містах України проводять флешмоби. Так, наприклад, у Краматорську Донецької області військові та місцеві жителі до Дня єднання провели флешмоб Коло єднання.

На Запоріжжі сотні громадян розгорнули величезний прапор України, а на Волині підняли 200-метровий прапор.

В Ужгороді прапор України на найвищому флагштоку в області піднімали разом із лікарями-епідеміологами, вчителями, волонтерами та військовими.

На честь свята Укрзалізниця запустила поїзд єднання. Його маршрут у 1 806 кілометрів починається з Рахова.

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Він проходить через 12 областей та зупиняється в семи з них. Маршрут об’єднує три західні регіони: Закарпаття, Франківщину та Львівщину. На Лівобережній Україні поєднує сусідні – Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області.

При цьому найдовший маршрут обходить столицю, але сполучає два великі міста на сході та заході України — Львів та Дніпро.

Також сьогодні, 16 лютого, Володимир Зеленський запустив челендж.

Для того, щоб взяти участь та підтримати Україну, потрібно: