Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають нове державне свято – День єднання. З нагоди цієї дати зірки вирішили публічно підтримати українців та вкотре нагадати про свою любов до Батьківщини.

Акторка Наталка Денисенко в День єднання звернулася до всіх громадян України та зазначила, що нам немає чого боятися. Вона наголосила, що любов та справедливість обов’язково переможуть.

– Я можу сказати, що я зі своєю країною – від народження і до кінця! І я відчуваю таку силу в своїх словах. Мені навіть нічого не страшно! Історія завжди йде по колу. І чужа влада знову хоче по-старому, але енергії світу міняються і жити по-старому неможливо. Тому що зараз може перемагати тільки любов та справедливість. Тому я розумію, і вам нагадую: боятися нічого!

За кожним з нас стоїть така сила роду! І якщо кожен з нас відчуватиме цю силу, то зрозуміє, що все трапляється в нашому житті – тільки найкращим чином! – написала Наталка.

Публічно підтримати всіх українців вирішив артист Олексій Потапенко. Він впевнений, що ми з гордістю зможемо пережити ці непрості часи, якщо об’єднаємося всі разом.

– На нашу долю випало багато випробувань і нам буде про що розповісти нашим онукам. В важкі часи нашої історії ми завжди знаходили сили для того, щоби об’єднатись заради нашого майбутнього. Тому і існує такий народ, така нація і така держава! Я впевнений, що ми з гордістю переживемо і ці непрості часи! Тільки разом! Ми вміємо бути єдиними! Нам потрібна підтримка всіх українців на планеті Земля! – написав Потап.

Телеведучий Руслан Сенічкін оприлюднив фото, на якому можна побачити Софійський собор та синьо-жовтий прапор України.

– Доброго ранку! Єднаймося, – лаконічно написав Руслан.

З нагоди свята співачка Світлана Тарабарова презентувала трек Заспокой мене. Артистка зізналася, що перенесла реліз треку саме на День єднання для того, щоб заспокоїти українців та нагадати про найважливіші речі у житті.

– Послухайте і обійміть рідних. Я з вами, все буде добре! Ця пісня подарує надію і нагадає про найважливіші речі, – сказала Тарабарова.

Дружина українського артиста Дмитра Монатика в День єднання поділилася фото, на якому позують її сини Данило та Платон. Хлопчики також підтримали Україну, одягнувши синій та жовтий худі.

– Добрий ранок! UA разом, – написала Ірина Монатик.

Телеведуча Леся Нікітюк в День єднання процитувала вірш Тараса Шевченка та зізналася, що в кожній подорожі її талісманом є маленький український прапор.

– Сьогодні День єднання і я хочу нагадати що ми сильна нація! Нашій силі духу можна тільки позаздрити! Всім мирного неба над головою і позитиву! – написала Леся.

Телеведучий Григорій Решетнік поділився сімейним фото із синьо-жовтим прапором.

– Нехай наші дітки завжди усміхаються та радіють життю! Єднаймося! – написав Решетнік.

Нагадаємо, що указ про відзначення Дня єднання президент Володимир Зеленський підписав 14 лютого. Глава держави закликає цього дня вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.

Відповідно до указу, сьогодні буде піднято Державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконано о 10.00 Державний Гімн України, а дипломатичні установи України за кордоном проведуть іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку українців.