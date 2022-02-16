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Разом віримо в Україну: Зеленський запустив челендж до Дня єднання

16 Лютого 2022, 10:54
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Разом віримо в Україну: Зеленський запустив челендж до Дня єднання

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська запустили челендж з нагоди нового державного свята – Дня єднання.

Для того, щоб взяти участь та підтримати Україну потрібно:

  1. Зробити фото чи записати відео із прапором України.
  2. Додати хештег #UAразом та опублікувати.
  3. Позначити людину, якій хочете передати челендж.

Президент зазначив, що День єднання – це важливе свято для кожного українця, незалежно від місця проживання чи мови спілкування.

– Цей день — наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за Динамо або Шахтар, а разом — за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом — вірять в Україну!
Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом — творять Україну не словами, а справами! – написав Зеленський.

Нагадаємо, що указ про відзначення Дня єднання президент Володимир Зеленський підписав 14 лютого. Глава держави закликає цього дня вивішувати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки.

Відповідно до указу, сьогодні буде піднято Державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, а дипломатичні установи України за кордоном проведуть іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку українців.

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Теги
Володимир Зеленський , Олена Зеленська
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