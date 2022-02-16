Сегодня, 16 февраля, в Украине впервые отметили День единения. Этот праздник установил президент Владимир Зеленский.
Как Украина отпраздновала День единения — далее в материале.
16 февраля на всех админзданиях нашей страны под гимн Украины в 10.00 подняли государственные флаги. Также создали платформу UAразом, через которую будут сообщать о состоянии ситуации в стране.
Ведущие общенациональные и региональных телеканалы проводят Марафон Единения #UAразом. Он состоит из утреннего (08.00-10.00) и вечернего (19.00-22.00) эфиров.
Также сегодня в столице на НСК Олимпийский развернули самый большой флаг Украины. Его длина — 200 метров.
Несмотря на то, что самый большой флаг был в Киеве, в Харькове подняли флаг на самый высокий флагшток — 100 метров. Он установлен на Сергеевской площади в центре города.
В других городах Украины проводят флешмобы. Так, например, в Краматорске Донецкой области военные и местные жители ко Дню единения провели флешмоб Круг единения.
В Запорожье сотни граждан развернули огромный флаг Украины, а на Волыни подняли 200-метровый флаг.
В Ужгороде флаг Украины на высшем флагштоке в области поднимали вместе с врачами-эпидемиологами, учителями, волонтерами и военными.
В честь праздника Укрзализныця запустила поезд единения. Его маршрут в 1 806 километров начинается с Рахова.
Он проходит через 12 областей и останавливается в семи из них. Маршрут объединяет три западных региона: Закарпатье, Франковщину и Львовщину. На Левобережной Украине соединяет соседние Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.
При этом самый длинный маршрут обходит столицу, но соединяет два больших города на востоке и западе Украины — Львов и Днепр.
Также сегодня, 16 февраля, Владимир Зеленский запустил челлендж.
Для того, чтобы принять участие и поддержать Украину, нужно:
- Сделать фото или записать видео с флагом Украины.
- Добавить хештег #UAразом и опубликовать.
- Отметить человека, которому хотите передать челлендж.