Сегодня, 16 февраля, в Украине впервые отметили День единения. Этот праздник установил президент Владимир Зеленский.

Как Украина отпраздновала День единения — далее в материале.

16 февраля на всех админзданиях нашей страны под гимн Украины в 10.00 подняли государственные флаги. Также создали платформу UAразом, через которую будут сообщать о состоянии ситуации в стране.

Ведущие общенациональные и региональных телеканалы проводят Марафон Единения #UAразом. Он состоит из утреннего (08.00-10.00) и вечернего (19.00-22.00) эфиров.

Также сегодня в столице на НСК Олимпийский развернули самый большой флаг Украины. Его длина — 200 метров.

Несмотря на то, что самый большой флаг был в Киеве, в Харькове подняли флаг на самый высокий флагшток — 100 метров. Он установлен на Сергеевской площади в центре города.

В других городах Украины проводят флешмобы. Так, например, в Краматорске Донецкой области военные и местные жители ко Дню единения провели флешмоб Круг единения.

В Запорожье сотни граждан развернули огромный флаг Украины, а на Волыни подняли 200-метровый флаг.

В Ужгороде флаг Украины на высшем флагштоке в области поднимали вместе с врачами-эпидемиологами, учителями, волонтерами и военными.

В честь праздника Укрзализныця запустила поезд единения. Его маршрут в 1 806 километров начинается с Рахова.

Он проходит через 12 областей и останавливается в семи из них. Маршрут объединяет три западных региона: Закарпатье, Франковщину и Львовщину. На Левобережной Украине соединяет соседние Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

При этом самый длинный маршрут обходит столицу, но соединяет два больших города на востоке и западе Украины — Львов и Днепр.

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Также сегодня, 16 февраля, Владимир Зеленский запустил челлендж.

Для того, чтобы принять участие и поддержать Украину, нужно: