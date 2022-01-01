Сьогодні, 1 січня, шанувальники фільмів про Гаррі Поттера зможуть побачити спецвипуск Повернення до Гоґвортсу. Новий епізод присвячений 20-річчю франшизи про хлопчика-чарівника.

З нагоди прем’єри Факти ICTV підготували тест. Ми пропонуємо перевірити, наскільки добре ви пам’ятаєте заклинання із Гаррі Поттера.

У фільмі Повернення до Гоґвортсу глядачі зможуть дізнатися історію створення Гаррі Поттера завдяки інтерв’ю та розмовам акторів. Зірки фільмів та режисер Кріс Коламбус поділяться історіями зі знімання, що відбувалися 20 років тому.

У стрічці можна буде побачити головних героїв з оригінальної серії картин – Деніела Редкліффа, Руперта Ґрінта, Емму Вотсон.

Також у зніманнях взяли участь актори другого плану – Том Фелтон, Ральф Файнс, Хелена Бонем Картер, Ґері Олдман, Роббі Колтрейн, Метью Льюїс, Марк Вільямс.

Попри скандал та різкі висловлювання про ЛГБТ-спільноти, британська письменниця Джоан Роулінг також з’явиться у спеціальному епізоді Гаррі Поттера.

Глядачі побачать її в той момент, коли актори розповідатимуть про те, який вплив серія романів про чарівника, справила на їхнє життя. Проте Джоан покажуть на архівних кадрах, знятих у 2019 році.