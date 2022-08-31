1 сентября — важный день для всех студентов, школьников, а также учителей. Каждый год начало осени знаменует собой новый учебный сезон, который приблизит детей и подростков ко взрослой жизни.

Самое время поздравить своих друзей и близких, напомнить о наступлении осени, а также дать несколько дельных советов молодому поколению, которому только стоит познать эту жизнь.

Факты ICTV подготовили поздравления с 1 сентября в открытках для Viber, которые поднимут настроение и зарядят позитивом даже на расстоянии. Теплые слова никогда не бывают лишними.

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Напомним, что август уже позади — самое время распланировать свое время на начало осени. Прекрасная пора открывает многие возможности — можно насладиться желтыми парками, а также провести выходные в безопасных лесах или горах, наблюдая за сменами сезонов.

Также стоит подготовиться к праздникам, которые подготовил нам сентябрь. Первый месяц осени может похвастаться огромным количеством религиозных важных событий, которые верующие чтят многие годы. К примеру, на 21 сентября приходится Рождество Пресвятой Богородицы, а после Воздвижение Честного Креста Господня, на котором распяли Хреста. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.