Співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на сусіда. Артистка назвала його неадекватною та неврівноваженою людиною.

Виконавиця каже, ніколи не думала, що їй настільки не пощастить із сусідом. Усе почалося з того, що, на думку чоловіка, артистка голосно ходить власною квартирою після 22:00. Тепер же він вирішив звинуватити Огнєвіч у піарі на благодійності.

– Зараз наша розмова призвела до того, що він показав свою медаль за благодійність. Сказав мені, що ми збирали на Протасів Яр і це не має значення. Типу того, що це все піар, хоча ми з вами зібрали 400 тис. грн, закрили потреби жителів. Зараз він просто знецінив усі ваші внески, усі донати, усю нашу активність, показавши мені цю медаль, – розповіла Злата.

Каже, у неї в голові не вкладається, як таке може бути, а тому її переповнює лють.

Артистка не розуміє, як можна мірятися медалями, кількістю зібраних коштів, ліків і будь-чого іншого.

– Я думала, що це робиться на благо інших, заради перемоги, а не заради регалій. Хоча, розумію, як приємно бути відзначеними. Але перша мета – це допомога. Хіба не так? – задалася питанням Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч знову скаржилася на переслідувача. Чоловік на ім’я Роман довгий час наполегливо набридає співачці. Зараз він вистежує її за відмітками в Instagram і приходить туди, де вона.