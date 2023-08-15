Певица Злата Огневич пожаловалась на соседа. Артистка назвала его неадекватным и неуравновешенным человеком.

Исполнительница говорит, никогда не думала, что ей настолько не повезет с соседом. Все началось с того, что, по мнению мужчины, артистка громко ходит по собственной квартире после 22:00. Теперь же он решил обвинить Огневич в пиаре на благотворительности.

— Сейчас наш разговор привел к тому, что он показал свою медаль за благотворительность. Сказал мне, что мы собирали на Протасов Яр и это не имеет значения. Типа того, что это все пиар, хотя мы с вами собрали 400 тыс. грн, закрыли потребности жителей. Сейчас он просто обесценил все ваши взносы, все донаты, всю нашу активность, показав мне эту медаль, — рассказала Злата.

Говорит, у нее в голове не укладывается, как такое может быть, а потому ее переполняет ярость.

Артистка не понимает, как можно меряться медалями, количеством собранных средств, лекарств и чего-либо другого.

— Я думала, что это делается во благо других, ради победы, а не ради регалий. Хотя, понимаю, как приятно быть отмеченными. Но первая цель — это помощь. Разве не так? — задалась вопросом Огневич.

Ранее Злата Огневич вновь жаловалась на преследователя. Мужчина по имени Роман долгое время настойчиво надоедает певице. Сейчас он выслеживает ее по отметкам в Instagram и приходит туда, где она.