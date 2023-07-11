Співачка Злата Огнєвіч опинилася в поліцейській дільниці. Артистка вирішила написати заяву на переслідувача, який не давав їй спокійно жити.

Чоловік на ім’я Роман надзвонював їй, писав повідомлення, дзвонив консьєржу з будинку Злати, питаючи, коли вона повернеться і чатував біля будинку. Свої дії він пояснював тим, що в нього немає іншого виходу і він просто хоче запросити виконавицю на каву.

Злата показала скріншот листування з переслідувачем, на якому видно, що він звітує перед нею, куди їде і де буде на неї чекати. Вона зазначила, що до останнього давала йому шанс, але вже терпіти не може.

Огнєвіч попросила чоловіка під’їхати до поліцейської дільниці, на що він написав, що більше так не буде і це був останній раз.

– Я постійно його просила залишити мене в спокої. Я себе дуже спокійно ввела і до останнього відтягувала той момент, коли піду в поліцію. Думала, що людина закохана, навіщо я це буду робити, але він не розуміє слова Ні, яке було сказано багато разів. Думаю, що днями з ним поговорять і скажуть, що не добре вторгатися в особистий простір, – зазначила Злата.

Раніше Злата вже розповідала про цього переслідувача. Огнєвіч говорила, що він знайшов її номер телефону і надзвонює їй. Тоді співачка вирішила почекати з походом у поліцію, оскільки зазначала, що поводиться він не агресивно.