Історія співачки Злати Огнєвіч із переслідувачем набирає обертів. Тепер чоловік на ім’я Роман стежить за відмітками виконавиці в Instagram.

Так, Злата показала обличчя сталкера, зазначивши, що він прийшов до закладу, в якому вона була. У збіги Огнєвіч не вірить, а тому розуміє, що переслідувач моніторить її соцмережу, щоб знати, де вона перебуває, і приїздить у ті самі місця.

– Я нізащо не повірю, що пан Роман з-поміж сотні закладів Києва обрав саме той, в якому перебувала я, і який відмітила в stories. Людина знала, куди йти і як знайти, я не вірю, що це просто збіг, – зазначила Огнєвіч.

Артистка записала відео на тлі поліцейської дільниці, наголосивши, що Роман уже там був нещодавно, але зараз вона його знову запрошує прийти на співбесіду, щоб поговорити.

– Через цих сталкерів я не буду змінювати життя. Боятися, озиратися по сторонах. Я як робила позначки в Instagram, так і робитиму. Просто є закон, поліція, яка працюватиме з людиною, що вирішила, що може мене переслідувати. Я давно могла б застосувати інші заходи, але я за законну діяльність і вплив на таких переслідувачів, – сказала Огнєвіч.

Також Злата висловила обурення з приводу того, що немає дієвого закону, який захищає жінок від домагання.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч розповідала, що в неї з’явився новий настирливий шанувальник. Чоловік приходить до неї під будинок, приносить квіти, запитує в консьєржа, коли артистка буде вдома.

Потім переслідувач знайшов номер телефону Огнєвіч і дзвонив їй. Спершу Злата намагалася сама все вирішити, проте чоловік не переставав переслідувати її, а тому вона була змушена звернутися в поліцію.