Український співак Макс Барських до 1 вересня показав чуттєві кадри зі своєї школи у Херсоні. Архівним відео артист поділився в Instagram, де зворушив шанувальників.

Музикант також озвучив свою мрію, і вона стосується всіх дітей на планеті.

– Сьогодні 1 вересня – діти по всій Україні мають йти до школи. Я впевнений, що моя єдина мрія, яка обов’язково збудеться – це право кожної дитини на вільну освіту у мирний час під спокійним небом, – заявив Барських.

Макс додав, що на відео Херсонський Таврійський ліцей мистецтв та Навчально-естетичний комплекс Художня школа. Ролик було знято у 2019 році, коли місто було під владою України. Втім, знову незабаром у південному місті красуватиметься жовто-синій прапор.

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На відео також вперше показали шкільні фотографії маленького співака та відвідування шкіл, де він навчався.

Користувачі миттєво відреагували на архівні кадри:

Сльози на очах. Усіх учнів зі святом. І якнайшвидше мирного неба.

Дуже мило та щиро.

Чудове відео! Максе, ви крутий! Херсон це Україна, і він обов’язково повернеться.

Дуже зворушливо! Все буде Україна.

Макс не втрачає нагоди вітати українців зі святами – на День незалежності Барських випустив новий трек, і назвав його Україна. Артист заявив, що пісня є мрією, яка обов’язково здійсниться.