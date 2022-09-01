Украинский певец Макс Барских к 1 сентября показал чувственные кадры из своей школы в Херсоне. Архивным видео артист поделился в Instagram, где растрогал поклонников.

Музыкант также озвучил свою мечту, и она касается всех детей на планете.

— Сегодня 1 сентября — дети по всей Украине должны идти в школу. Я уверен, что моя единственная мечта обязательно исплонится — это право каждого ребенка на свободное образование в мирное время под спокойным небом, — заявил Барских.

Макс добавил, что на видео Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс Художественная школа. Ролик был снят в 2019 году, когда город был под властью Украины. Впрочем, снова скоро в южном городе будет красоваться желто-синий флаг.

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На видео также впервые показали школьные фотографии маленького певца и посещение школ, в которых он учился.

Пользователи моментально отреагировали на архивные кадры:

Слезы на глазах. Всех учащихся с праздником. И как можно скорее мирного неба.

Очень мило и искреннее.

Великолепное видео! Макс, вы крутой! Херсон это Украина и он обязательно вернется.

Очень трогательно! Все будет Украина.

Макс не упускает возможности поздравлять украинцев с праздниками — на День независимости Барских выпустил новый трек, и назвал его Украина. Артист заявил, что песня является мечтой, которая обязательно сбудется.