Певец Макс Барских выпустила песню под названием Украина ко Дню Независимости. Артист сделал подарок своим поклонникам в знаковый для нашей страны день.

Это уже четвертая песня на украинском языке от артиста с момента полномасштабного вторжения.

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— Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока я не нашел себя нового, и не до конца понимаю, что будет завтра. Но я уверен, что многим музыка помогает, исцеляет раны, — заявил Максим.

Артист добавил, что песня является мечтой, и он верит в нашу победу, когда страна станет одной несокрушимой семьей.

Пользователи сети оценили приятный сюрприз Барских:

Макс! Поздравляю с премьерой! Давно ждали от тебя новую песню!

За душу берет, спасибо Макс! С Днем Независимости, моя дорогая Украина!

Спасибо, Макс, за еще одну песню, которая дарит надежду! Мы одна настоящая семья! Да, так есть и так будет!

Какая красивая музыка. Какой красивый чувственный голос!

Сам Максим не спешит появляться на публике — впервые с начала войны Барских выступил на сцене только в июле. Это произошло в столичном метро. Барских признался, что ему было очень важно увидеть хоть на миг улыбки людей.