Співак Макс Барських розповів про свій перший концерт під час війни. Як виявилося, виступ артиста відбувся на станції столичного метро Майдан Незалежності.

Про свої емоції від першого концерту після затяжної перерви Макс розповів у Instagram.

– Учора у Києві в особливому місці відбувся мій перший концерт із початку війни. Нещодавно Майдан Незалежності був простою станцією, але сьогодні – це укриття для десятків тисяч українців і місце, де музика об’єднує серця, – розповів артист про місце виступу.

Барських зізнався, що йому було дуже важливо побачити хоч на мить усмішки людей.

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– Неймовірні відчуття. Кияни та гості столиці, для мене було дуже важливо побачити на власні очі хоча б ненадовго ваші усміхнені обличчя: обличчя щасливих дітей, жінок, військових. Співати для вас – велика гордість та честь, – розповіла співак.

На знімках можна побачити, що він виступив перед публікою у чорно-білій сорочці, а до стійки для мікрофона прикріпив український прапор.

Раніше артист уже не раз ділився своїми переживаннями щодо того, що відбувається в Україні – на початку червня Макс Барських озвучив свої думки на 100 день війни. Музикант здивований, що після стількох днів кровопролиття українцям вдалося зберегти в серці тепло. Макс додав, що зараз щодня по-особливому страшний.