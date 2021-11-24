Одружена сама на собі бразильська модель Кріс Галера розлучилася через три місяці.

За словами 33-річної моделі, причиною розлучення стала її нова закоханість.

– Я знову почала вірити в кохання в той момент, коли зустріла когось особливого, – сказала Кріс.

Галера була заміжня за самою собою 90 днів. Про свій шлюб модель повідомила у вересні, оприлюднивши весільні фото в Instagram, зроблені біля католицької церкви в Сан-Паулу.

Тоді модель заявила, що святкує свою любов до себе, сподіваючись надихнути на це й інших жінок, оскільки в житті варто покладатися тільки на саму себе. Однак Галера не заперечувала того, що почне стосунки, якщо зустріне когось гідного.

– Я отримую тисячі повідомлень від чоловіків і жінок з усього світу, які бажають одружитися зі мною… Шкода, тому що я не збираюся розлучатися з собою найближчим часом, – писала Кріс.

Також модель заявила, що вона потрапила на хвилю сологамії – одруження на самому собі.

– Ви колись замислювалися, чи приживеться ця мода? Ця новина викликала резонанс тут, у Бразилії, і за кордоном, – писала вона тоді.

Очевидно, що в моделі з’явився обранець, однак у своєму мікроблозі вона його ще не показувала.

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