Американська акторка та співачка Періс Гілтон вийшла заміж. Обранцем зірки став підприємець Картер Реум, з яким вона зустрічалася два роки.

Радісною новиною 40-річна Періс поділилась у себе в Instagram. Проте акторка опублікувала лише одне фото, яке не дає змоги роздивитися її весільну сукню. Видно лише те, що та йде під шию. Голову Гілтон прикрашає фата.

– Моя вічність починається сьогодні, – підписала знімок Періс.

Закохані узаконили шлюб 11 листопада. За даними іноЗМІ, церемонія відбулася у приватному маєтку Лос-Анджелеса. Пару прийшли привітати члени родини, друзі та зіркові гості, серед яких Кім Кардаш’ян, Пола Абдул та інші.

Періс не показує фото та відео з церемонії, оскільки все це шанувальники зможуть подивитися в реаліті-шоу Paris in Love, яке складатиметься з 13 серій.

– Я хочу, щоб фанати побачили, що я знайшла свого прекрасного принца, і моє щасливе казкове весілля, – говорила Гілтон в одному з інтерв’ю.

У лютому стало відомо, що Періс Гілтон виходить заміж за Картера Реума. Заручини закоханих відбулися 13 лютого.

Варто зазначити, що це перший шлюб для Періс.