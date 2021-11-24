Женатая сама на себе бразильская модель Крис Галера развелась спустя три месяца.

По словам 33-летней модели, причиной развода стала ее новая влюбленность.

— Я снова начала верить в любовь в тот момент, когда встретила кого-то особенного, — сказала Крис.

Галера была замужем за самой собой 90 дней. О своем браке модель сообщила в сентябре, обнародовав свадебные фото в Instagram, сделанные возле католической церкви в Сан-Паулу.

Тогда модель заявила, что празднует свою любовь к себе, в надежде вдохновить на это и других женщин, поскольку в жизни стоит полагаться только на самого себя. Однако Галера не отрицала того, что начнет отношения, если встретит кого-то достойного.

— Я получаю тысячи сообщений от мужчин и женщин со всего мира, желающих выйти за меня замуж… Жалко, потому что я не собираюсь разводиться с собой в ближайшее время, — писала Крис.

Также модель заявила, что она попала на волну сологамии — брак человека с самим собой.

— Вы когда-нибудь задумывались, приживется ли эта мода? Эта новость вызвала резонанс здесь, в Бразилии, и за рубежом, — писала она тогда.

Очевидно, что у модели появился избранник, однако в своем микроблоге она его еще не показывала.

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