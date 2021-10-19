Старша дочка Білла та Мелінди Гейтс, 25-річна Дженніфер, вийшла заміж. Обранцем дівчини став 30-річний єгипетський наїзник та конкурист Наель Нассар.

Весілля пара зіграла в маєтку Вестчестер в штаті Нью-Йорк. Святкування тривало кілька днів. Спочатку закохані одружилася за мусульманськими традиціями, а потім влаштували вечірку, куди запросили 300 гостей.

На особистій сторінці в Instagram Дженніфер поділилася фото з весілля.

– Мій Всесвіт, – лаконічно підписала знімок Дженніфер.

Весілля обійшлося родині Гейтсів у $2 млн. Спеціально для урочистого банкету на території маєтку збудували павільйон, замовили кілька вантажівок квітів і величезний багатоярусний торт.

До вівтаря Дженніфер вели її батьки. Довгу сукню з глибоким вирізом і пишною спідницею для нареченої пошила дизайнер Віра Вонг.

За музичний супровід у день свята відповідала відома рок-група Coldplay. У Дженніфер було дев’ять подружок нареченої, одягнених у зелені сукні.

Про заручини Дженніфер та Наеля стало відомо у січні 2020 року. Пропозицію руки і серця Наель зробив своїй коханій під час зимового відпочинку в горах, де вони каталися на лижах.

До цього пара зустрічалася кілька років. Вони познайомилася під час навчання у Стенфордському університеті.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Білл та Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Вони ухвалили це рішення після тривалих роздумів та великої роботи над своїми стосунками. Наразі пара підтримує спілкування і продовжує працювати над спільним благодійним фондом.

Фото: Дженніфер Гейтс