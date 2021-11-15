15 листопада на телеканалі СТБ о 20.15 відбудеться прем’єра 17-ї та 18-ї серій легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

Чим продовжиться втеча Катерини та Стефана Яблоневського – далі в матеріалі.

Андрій Жадан добирається до готелю в Чернігові, через що виявляється близько до Катерини. Та чи вдасться йому знову замкнути дружину в золотій клітці? Ольга і Назар зустрінуться з Андрієм Андрійовичем лицем у лице, і розмова виявиться не з найприємніших.

Пані Родзевич ризикує втратити вигідного бізнес-партнера у парфумерній справі. А от Назар — залишитись без дому і роботи.

Батько Наталі Дорошенко дізнається, що його донька залишила монастир. Куди й навіщо вона пішла — відомо лишень Богові та їй одній. Григорія вирушає в мандри.

Глядачі дізнаються, чи стане Карпо присягати на Святому Писанні, що не їздив свататися. Адже власник київської крамниці не має наміру відступати. Він бореться за серце Павлини і готовий їй освідчитися.

Рогніда Безус отримує записку від невідомого їй хлопчика — Михайлика. Адресоване послання зовсім не їй, проте вона береться прочитати все викладене.

Звістки шокують її до глибини душі. На що здатна зраджена жінка? Чи має вона співчуття до того, хто зруйнував її щастя? І на які вчинки вона готова, щоб помститися своєму чоловікові Євгену, а головне – за що?

Катерина тікає до Червінки. Як довго їй вдасться ховатися від Червінського? І які приголомшливі новини вона дізнається від місцевих жителів? Невже вільні знову стали кріпаками? До якої тяжкої праці їх примушує Петро?

Дивіться 17-ту та 18-ту серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов 15 листопада о 20.15 на СТБ.

Нагадаємо, що в попередніх серіях Кріпосної втеча Катерини все більше починає злити Жадана. На її пошуки кинуто всіх жандармів Києва, проте ні її, ні Стефана Яблоневського не вдається спіймати. Вони ховаються в монастирі, проте це виявляється небезпечним, через що вони вирішують бігти далі.