15 ноября на телеканале СТБ в 20.15 состоится премьера 17-й и 18-й серий легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

Чем продолжится побег Катерины и Стефана Яблоневского — далее в материале.

Андрей Жадан добирается до гостиницы в Чернигове из-за чего оказывается близок к Катерине. Однако удасться ли ему вновь запереть супругу в золотой клетке? Ольга и Назар встретятся с Андреем Андреевичем лицом к лицу, и разговор окажется не из самых приятных.

Госпожа Родзевич рискует потерять выгодного бизнес-партнера в парфюмерном деле. А вот Назар — остаться без дома и работы.

Отец Натали Дорошенко узнает, что его дочь покинула монастырь. Куда и зачем она ушла — ведомо лишь Богу и ей одной. Григория уходит в странствие.

Зрители узнают, станет ли Карпо клясться на Святом Писании, что не ездил свататься? Ведь владелец киевской лавки не намерен отступать. Он борется за сердце Павлины и готов сделать ей предложение.

Рогнеда Безус получает записку от неизвестного ей мальчика — Миши. Адресовано послание совершенно не ей, однако она принимается читать все изложенное.

Известия шокируют ее до глубины души. На что способна женщина, которую предали? Есть ли чувство сострадания к тому, кто разрушил ее счастье? И на какие поступки она готова, чтобы отомстить своему супругу Евгению, а главное — за что?

Катерина бежит в Червинку. Как долго ей удастся скрываться от Червинского и какие шокирующие новости она узнает от здешних жителей? Неужели вольные снова стали крепостными? К какому тяжкому труду их принуждает Петр?

Смотрите 17-ю и 18-ю серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов 15 ноября в 20.15 на СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной побег Катерины все больше начинает злить Жадана. На ее поиски брошены все жандармы Киева, однако ни ее, ни Стефана Яблоневского не удается поймать. Они скрываются в монастыре, однако это оказывается небезопасно из-за чего они решают бежать дальше.