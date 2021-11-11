У четвер, 11 листопада, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 15 та 16 серій легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов.

Як вирішиться нелегка доля героїв – читайте далі у матеріалі.

Красуня в розпачі. Її коханий Андрій підняв на вуха весь Київ, щоби повернути свою другу половинку. Єдине місце, куди Катя готова тікати — монастир. Чи зможе Жадан знайти її в Божій оселі? І невже сама Григорія візьме на себе сміливість написати купцю першої гільдії? Глядачі дізнаються у нових серіях мелодрами.

Катерину приймає у монастирі Георгія, але дізнавшись про причину втечі дівчини, вона готова змінити своє рішення. Адже Катерина дала клятву Богові, що завжди буде поруч зі своїм чоловіком. Черниці доведеться прийняти складне рішення.

Тим часом у Чернігові серйозно хворіє маленька Зоряна – у неї віспа, і за її одужання залишається лише молитися. Лише донька київського поміщика Ольга Родзевич зможе врятувати дитину та взяти на себе всю відповідальність виходжування.

Тим часом матінка Григорія на всю бореться з бісами, виганяючи їх із тіла людей. А якщо не виходить – застосовує жорстоку силу. Дії черниці перебувають на межі між сліпою вірою та свавіллям.

Карпо, як і раніше, не розуміє, чому Павлина не бажає його бачити. Тому вичікує її біля маєтку Жаданів, щоб дізнатися причину їхнього розлучення. Глядачі дізнаються, як було насправді.

Жадан лютує. Він не може знайти ні свою кохану, ні головного ворога. Він готовий піти на крайнощі, щоб повернути Катерину та покарати Яблоневського. За упіймання польського князя він готовий передати Безусу публічний будинок, де досі управляє мадам Макарова.

Дивіться 15 та 16 серії костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов о 20.15 на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, що в попередніх серіях Кріпосної Андрій Жадан замкнув за ґратами кохану жінку, коли та дізналася, що чоловік її мрії торгує дівчатами у борделях Києва. Яблоневський усе намагається розплутати нитку минулого у пошуку доказів — для цього потрібно потрапити на місце злочину та отримати доказ.