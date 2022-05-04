Американська співачка Брітні Спірс звинуватила свого батька у руйнуванні її сексуального життя. Про це зірка поділилася з передплатниками в Instagram, порадувавши шанувальників своєю фотографією у 13 років.

– У 13 років я дійсно відчувала себе досить гарною… Я думаю, що мої бунтарські дні були пов’язані з тим, що я завжди мала бути ідеальною та красивою. Тоді я впала в крайнощі й стала дикою та неслухняною. У ті дні мені було дуже спекотно! – розповіла Брітні.

Проте зірка додала, що опікунство її батька протягом 13 років завдало величезних психологічних збитків. Спірс зізналася, що всі ці роки відчувала себе невпевненою в собі, адже, крім повного контролю над життям співачки, їй завдавали шкоди також і слова батька.

– Тоді мені постійно казали, що я товста та недостатньо хороша. Мій батько завжди змушував мене почуватися так, ніби я маю старатися, старатися і знову старатися. Він зруйнував мою впевненість, внутрішній діалог, сексуальне життя. Він змусив мене почуватися потворою, – додала зірка.

Коли Брітні вдалося позбутися опікунства, вона знову відчула себе 13-річною.

Ще у вересні співачка побралася із Семом Асгарі. Дітям зірки, 16-річному Шону та 15-річному Джейдену подобається їхній майбутній вітчим – у їхній родині зараз все добре.