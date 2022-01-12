Сини американської співачки Брітні Спірс схвалюють стосунки своєї мами з фітнес-тренером Семом Асгарі.

16-річному Шону та 15-річному Джейдену подобається їхній майбутній вітчим.

– Її хлопчики такі щасливі, що їхня мама здобула свободу. Шон і Джейден знають, як сильно Сем любить їхню маму, і останнім часом вони дуже зблизилися з ним, – розповіло близьке до співачки джерело.

Також він сказав, що 27-річний Сем та 40-річна Брітні живуть разом, тому хлопці завжди спілкуються з ним і їм це подобається.

– Брітні називає їх трьох: Мої хлопчики! Це троє чоловіків, які, як вона знає, завжди любитимуть її та захищатимуть, незважаючи ні на що, – сказало джерело.

Нагадаємо, що у вересні Брітні Спірс побралася з Семом Асгарі. Закохані оголосили про заручини, розмістивши на своїх сторінках в Instagram зображення, на яких артистка показує обручку.

Пропозицію Брітні Сем зробив у її будинку в Південній Каліфорнії.

Згодом Брітні Спірс заявила, що хоче народити третю дитину. Цього разу дівчинку. Перший коментар до відповідної публікації залишив саме Сем, очевидно, чоловік не проти стати батьком вперше.

Артистка та фітнес-тренер зустрічаються з 2016 року. Вони познайомилися на зйомках кліпу до пісні Slumber Party.