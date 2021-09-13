Американська поп-співачка Брітні Спірс і її хлопець Сем Асгарі оголосили про заручини. Про це знаменитості заявили в Instagram.

Пара розмістила на своїх сторінках в Instagram зображення, на яких Спірс показує обручку. Аксесуар незвичайний — за словами ювеліра Романа Малаєва, на ньому викарбувано слово Левиця.

– Я не можу в це повірити, – підписала ролик Брітні у своєму Intagram.

Фітнес-тренер і співачка почали зустрічати у 2016 році, а познайомилися на зніманнях кліпу до пісні Slumber Party. Чоловік зробив пропозицію в будинку Спірс в Південній Каліфорнії.

Нагадаємо, що співачка в епіцентрі скандалів і судових розглядів. Зіркова пара заявила про свої заручини через кілька днів після подачі батьком Брітні прохання про припинення опікунства над донькою. Він контролював фінанси та особисте життя співачки протягом останніх 10 років.

Під час опікунства Брітні не могла вийти заміж і народити дитину, хоча їй цього дуже хотілося.

Джеймс Спірс відмовляється від опікунства для уникнення покарань. Співачку змушували вживати сильнодійні ліки та працювати понаднормово. Також адвокат Брітні заявляв, що були й фінансові зловживання з боку батька Спірс.

В середині серпня знаменитість могла втратити статус жертви — домробітниця зірки заявила, що у них сталася сварка. За словами жінки, Брітні нібито вибила телефон у неї з рук, а потім вдарила. Однак прокуратура відмовилася порушувати кримінальну справу через відсутність доказів.