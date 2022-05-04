Американская певица Бритни Спирс обвинила своего отца в разрушении ее сексуальной жизни. Об этом звезда поделилась с подписчиками в Instagram, порадовав поклонников своей фотографией в 13 лет.

— В 13 лет я действительно чувствовала себя довольно красивой… Я думаю, что мои бунтарские дни были связаны с тем, что я всегда должна была быть идеальной и красивой. Тогда я впала в крайности и стала дикой и непослушной. В те дни мне было очень жарко! — рассказала Бритни.

Однако звезда добавила, что опекунство ее отца на протяжении 13 лет нанесло огромный психологический ущерб. Спирс призналась, что все эти годы чувствовала себя неуверенной в себе, ведь помимо полного контроля над жизнью певицы, ее ранили также и слова отца.

— Тогда мне постоянно говорили, что я толстая и недостаточно хорошая. Мой отец всегда заставлял меня чувствовать себя так, словно я должна стараться, стараться и стараться. Он разрушил мою уверенность, внутренний диалог, сексуальную жизнь. Он заставил меня чувствовать себя уродиной, — добавила звезда.

Когда Бритни удалось избавиться от опекунства, она снова почувствовала себя 13-летней.

Еще в сентябре певица обручилась с Сэмом Асгари. Детям звезды, 16-летнему Шону и 15-летнему Джейдену нравится их будущий отчим — в их семье сейчас все хорошо.