24 лютого розпочалося вторгнення російських військ на територію України. Імперські амбіції президента РФ, які вилилися під час війни в ​​нашій країні, хвилюють весь світ. Зірки шоу-бізнесу не стали мовчати у важкий для нас усіх час.

Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросиніна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.

Режисер Алан Бадоєв звернувся до громадян РФ. Чоловік попросив москвичів йому не писати про те, як їм соромно за їхню владу.

– Ідіть на вулиці! Тому що зараз мою країну вбиває ваша країна! Прошу поширювати, не мовчати та діяти, — написав Алан у Instagram.

Телеведуча Леся Нікітюк опублікувала емоційний пост у своєму мікроблозі, в якому звернулася до російських підписників.

– Сьогодні Путін розпочав війну з моєю країною! 14% моїх підписників із РФ передайте решті! Росія бомбить Україну. Якщо на вашому ТБ цього не показують! – Написала Нікітюк.

Актор Андрій Бєдняков наголосив, що більше не може мовчати.

– Наразі ми з вами стоїмо на порозі війни, великої війни. Я зараз у відрядженні і не думайте писати, що я кудись втік! Я ніколи не втікав і нікуди! Я поїхав, бо до кінця не вірив, що таке можливе в наш час. Виявляється, можливо, – наголосив Андрій.

Він сказав, що приїхав знімати новий випуск Орел і Решки, щоб його дивилися в Росії, Білорусії, Казахстані та скрізь, де розмовляють російською мовою.

– І мене не притискають! Мене не треба боронити. Я хотів би звернутися до друзів, які живуть у Росії… Ви любите називати нас братами, тож ось зараз пора вступить у гру нам. Якщо не можуть це вирішити політики, чому б нам не спробувати зробити все, що від нас залежить, щоб припинити цей жах, — сказав Бєдняков.

Андрій сказав, що наша армія ніколи не складе зброї та захищатиме територію, оскільки це наша країна та наша земля.

– Нам усім треба заспокоїтись. Давайте вирішимо, зробимо крок, зробимо стоп. Інакше буде дуже багато страждань, смертей та назад вже дороги ніколи не буде. Я прошу вас не мовчати, якщо ми можемо щось зробити, то давайте робити! Нехай буде мир! Все буде Україна! – сказав Бєдняков.

Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала краєвид Києва, на якому зображено Батьківщину-мати. Вона зазначила, що сьогодні, 24 лютого, дізналася, як страшно, коли батько буде дітей словами: Встаємо, почалася війна!

– Але треба якось взяти себе в руки. Поговорити з дітьми, читати лише офіційні новинні джерела, фейки та паніка діють не гірше за ракети. Дихати. Зібрати наскільки можна всіх близьких поруч. Ухвалювати рішення виважено, а не емоційно. Зберігаємо спокій. І поїжте, навіть через силу – їжа притупляє тривогу, – написала Єфросиніна.

Співак Alekseev повідомив, що о 5 ранку прокинувся від вібрації телефону та звуків вибухів. Він зазначив, що чув, як сусіди всюди похапцем залишали свої квартири, голосно захлопуючи двері. Приблизно за дві години за вікном кілька разів дуже голосно пролунав звук сирени.

– Звертаюся до всіх, хто читає ці рядки, пишу їх, як мирна, громадянська, не військова людина, яка ніколи нікому не загрожує і не посягає на чиюсь свободу. Війни заради миру не буває! Війна несе лише біль! Війна сьогодні прийшла в мій дім та будинки десятки мільйонів українців! Ми не хочемо цієї війни і сподіваємося, що вона якнайшвидше піде з нашої рідної, коханої та мирної України назавжди, – написав виконавець.

Співачка Настя Каменських також не залишилася осторонь.

– У ці важкі часи ми залишаємось сильними та молимося за нашу країну! Ми – Україна, – написала виконавиця в Instagram-stories.

Підтримала Україну і співачка Світлана Лобода, яка тривалий час проживала в Росії. Наразі виконавиця живе в Європі.

– Моє серце розривається. З 5 ранку на зв’язку з рідними та близькими мені людьми. Ну як це можливо! Господи, зупиніть усе це. Я просто плачу, – написала Лобода.

Співачка Jerry Heil також звернулася до громадян Росії. Вона повідомила, що прокинулася від вибухів і спалахів.

– Ті, хто із Росії. Я знаю, тут є такі – адекватні та справжні. Прокиньтеся і передайте нарешті інформацію всім своїм близьким. О 4 ранку почалася війна!.. Російські війська бомбять по всій території моєї країни. Прокиньтеся, і передайте інформацію тим, хто в інформаційному маренні, – написала артистка.

Висловив свою думку і телеведучий Володимир Остапчук. Він зазначив, головне – не панікувати.

– Це те, чого вимагають російські війська. Зберігаємо спокій. Наша армія сильна! Ми переможемо! – написав він.

Музичний продюсер Потап закликав стати на захист України весь світ. Він звернувся до користувачів мережі з проханням публікувати прапор нашої держави.

– Підтримайте нашим прапором! Нехай світ дізнається, що Росія нападає на нас! Помоліться за Україну! Допоможіть українцям. Ми переможемо! Ми хочемо миру! – написав Потап.

Опублікувала в Instagram публікацію та співачка Злата Огнєвіч. Вона зазначила, що просить миру та спокою для своєї рідної країни.

– Дуже прошу всіх тримати рівновагу в ці непрості часи. Перевіряйте новини, не вірте фейкам! Сили нашим захисникам, мудрості партнерам та миру для України, – написала Огнєвіч.

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.