Шер, Cardi B та Річард Бренсон: хто зі світових зірок підтримав Україну

Росія розгорнула нову хвилю агресії проти України, тепер відкрито погрожуючи ввести свої війська на територію нашої держави.

Імперські амбіції президента РФ, які вилилися у війну в Україні, хвилюють весь світ. Зокрема, деякі знаменитості, які хоч і далеко від України, але все-таки стежать за ситуацією.

Так, відома американська співачка Шер відкрито назвала Володимира Путіна деспотом, а також пояснила, чому для її співгромадян важливо підтримувати Україну.

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник також висловилася на підтримку України. Вона і раніше часто писали слова підтримки у бік України, підкреслюючи свою приналежність.

Цього разу зірка серіалу Вікінги показала фото у вишиванці, та написала: Підтримую Україну.

Також висловилася й американська виконавиця Cardi B. У Twitter вона відповіла на запитання фана, який запитав щодо подій в Україні. За її словами, загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну впливає на весь світ.

Відомий режисер та сценарист Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) також підтримав Україну.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS

— Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022