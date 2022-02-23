Шер, Cardi B та Річард Бренсон: хто зі світових зірок підтримав Україну

Росія розгорнула нову хвилю агресії проти України, тепер відкрито погрожуючи ввести свої війська на територію нашої держави.

Імперські амбіції президента РФ, які вилилися у війну в Україні, хвилюють весь світ. Зокрема, деякі знаменитості, які хоч і далеко від України, але все-таки стежать за ситуацією.

Так, відома американська співачка Шер відкрито назвала Володимира Путіна деспотом, а також пояснила, чому для її співгромадян важливо підтримувати Україну.

– Чому Україна важлива для США? Путінський деспот знищує героїв. Якщо випаде шанс, Путін поглине суверенні країни, поки не воскресить СРСР. Це залишить Європу маленькою та незахищеною. Росія, Китай, Саудівська Аравія хочуть поставити нас навколішки. І бачать чудову нагоду. Вони розповсюджують ненависть, розподіл, слабкість, – заявила артистка.

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник також висловилася на підтримку України. Вона і раніше часто писали слова підтримки у бік України, підкреслюючи свою приналежність.

Цього разу зірка серіалу Вікінги показала фото у вишиванці, та написала: Підтримую Україну.

Також висловилася й американська виконавиця Cardi B. У Twitter вона відповіла на запитання фана, який запитав щодо подій в Україні. За її словами, загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну впливає на весь світ.

– Я насправді не на боці НАТО, не на боці Росії, я на боці громадян, бо врешті-решт світ зараз переживає кризу. Це впливає не лише на Америку, але на весь світ… Я хотіла б, щоб усі світові лідери просто зараз просто дійшли логічного висновку, – зазначила артистка.

Відомий режисер та сценарист Роберт Б. Вайде (Robert B. Weide) також підтримав Україну.

– Я думав, що піду туди, де відбувається дія, але там надзвичайно тихо. Де все? – заявив Вайд. Також він опублікував знімок зроблений біля Андріївської церкви у Києві.

I thought I’d go where the action is, but it’s unusually quiet. Where is everybody? #StandWithUkrain pic.twitter.com/qZVJIfieAS — Robert B. Weide (@BobWeide) February 22, 2022

Відомий британський мільярдер та засновник Virgin Річард Бренсон закликав світ допомогти Україні на тлі загрози вторгнення Росії. Він викотив цілу статтю з цього приводу у своєму блозі.

За його словами, він навіть обговорював цю тему з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком. Зокрема, дипломат та бізнесмен обговорювали Будапештський меморандум.

– Світ має підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир. І тепер вона перебуває на межі вторгнення з боку тієї країни, яка переконала її зробити це, – зазначив Річард Бренсон.

До речі, багато українських знаменитостей не залишилися осторонь цього, і вже висловилися на підтримку України та нашої армії. Навіть російські знаменитості не підтримали відкритих актів агресії РФ і заявили, що виступають проти політики Кремля, зокрема журналісти Юрій Дудь та Олександр Невзоров, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова.