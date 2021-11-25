Американський реп-виконавець Каньє Вест хоче повернути зірку реаліті Кім Кардаш’ян. Про це артист заявив під час служби в одній із церков Лос-Анджелеса.

У своїй промові Каньє зізнався, що зробив багато помилок у стосунках із колишньою дружиною. За словами репера, він публічно поводився не так, як належить гідному чоловікові.

Зараз Вест готовий змінюватися заради шлюбу, оскільки хоче бути поряд зі своїми дітьми та родиною.

– Я роблю все, щоб бути поряд. Я мушу повернутися додому. Якщо Бог розлучить Кім’є (Кім та Йє), тоді мільйони сімей відчують, що розставання – це нормально! Але коли Бог знову об’єднає Кім’є, то мільйони сімей зможуть подолати розлуку та біль, які використовує диявол, – сказав з трибуни Вест.

Ye had something to say about his family today ???????? pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 24, 2021

Проте сама Кім Кардаш’ян вже розпочала нові стосунки із 28-річним коміком Пітом Девідсоном. Пару неодноразово помічали разом, коли вони тримались за руки.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян і Каньє Вест розірвали свої стосунки у 2020 році. Причиною вони назвали непримиренні розбіжності. Пара перебувала у шлюбі з 2014 року.

За словами Кардаш’ян, з репером вона почувалася самотньою, тому і стала ініціатором розлучення. Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.