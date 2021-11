Американський реп-виконавець Каньє Вест хоче повернути зірку реаліті Кім Кардаш’ян. Про це артист заявив під час служби в одній із церков Лос-Анджелеса.

У своїй промові Каньє зізнався, що зробив багато помилок у стосунках із колишньою дружиною. За словами репера, він публічно поводився не так, як належить гідному чоловікові.

Зараз Вест готовий змінюватися заради шлюбу, оскільки хоче бути поряд зі своїми дітьми та родиною.

Ye had something to say about his family today ???????? pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ

— YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 24, 2021