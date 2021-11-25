Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Зробив багато помилок: Каньє Вест хоче повернути Кім Кардаш’ян

25 Листопада 2021, 14:36
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Зробив багато помилок: Каньє Вест хоче повернути Кім Кардаш’ян
Джерело: Getty Images

Американський реп-виконавець Каньє Вест хоче повернути  зірку реаліті Кім Кардаш’ян. Про це артист заявив під час служби в одній із церков Лос-Анджелеса.

У своїй промові Каньє зізнався, що зробив багато помилок у стосунках із колишньою дружиною. За словами репера, він публічно поводився не так, як належить гідному чоловікові.

Зараз Вест готовий змінюватися заради шлюбу, оскільки хоче бути поряд зі своїми дітьми та родиною.

– Я роблю все, щоб бути поряд. Я мушу повернутися додому. Якщо Бог розлучить Кім’є (Кім та Йє), тоді мільйони сімей відчують, що розставання – це нормально! Але коли Бог знову об’єднає Кім’є, то мільйони сімей зможуть подолати розлуку та біль, які використовує диявол, – сказав з трибуни Вест.

Проте сама Кім Кардаш’ян вже розпочала нові стосунки із 28-річним коміком Пітом Девідсоном. Пару неодноразово помічали разом, коли вони тримались за руки.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян і Каньє Вест розірвали свої стосунки у 2020 році. Причиною вони назвали непримиренні розбіжності. Пара перебувала у шлюбі з 2014 року. 

За словами Кардаш’ян, з репером вона почувалася самотньою, тому і стала ініціатором розлучення. Зіркове екс-подружжя виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Читайте також:
Зробив багато помилок: Каньє Вест хоче повернути Кім Кардаш’янНе Каньє Вест, а Йе: суд дозволив реперу змінити ім’я

Теги
Кім Кардашян , Каньє Вест
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка