Не Каньє Вест, а Йе: суд дозволив реперу змінити ім’я

Американський репер, якого всі знають як Каньє Веста, вирішив тепер офіційно змінити своє ім’я. Тепер його звуть Йе (Ye).

Виконавець звернувся до суду Лос-Анджелеса (США) наприкінці серпня 2021 року. Цей процес зайняв кілька місяців. 19 жовтня стало відомо, що прохання Каньє Веста схвалили.

ABC пишуть, що таке рішення репер ухвалив з особистих мотивів.

Однак ім’я Йе (Ye) він почав використовувати ще в 2018 році, даючи натяки, що скоро у нього з’явиться новий запис у документах.

За словами Каньє, ім’я Йе (Ye) – староанглійське і перекладається як Ти. Це ім’я в Біблії зустрічається частіше за інших. Це уособлення добра, зла і розгубленості, яке визначає, ким ми є. Про це Вест розповідав в одному з інтерв’ю.

Три роки тому Каньє Вест випустив альбом з однойменною назвою Ye, після якого зробив заяву на своєму Twitter. Американець сказав, що його ім’я це лише формальність, а насправді він Йе. Також ім’я Йе (Ye) значиться і в його Instagram.