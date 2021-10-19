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Не Каньє Вест, а Йе: суд дозволив реперу змінити ім’я

19 Жовтня 2021, 10:53 Євгенія Шапоренко
Не Каньє Вест, а Йе: суд дозволив реперу змінити ім’я
Джерело: Depositphotos

Американський репер, якого всі знають як Каньє Веста, вирішив тепер офіційно змінити своє ім’я. Тепер його звуть Йе (Ye).

Виконавець звернувся до суду Лос-Анджелеса (США) наприкінці серпня 2021 року. Цей процес зайняв кілька місяців. 19 жовтня стало відомо, що прохання Каньє Веста схвалили.

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ABC пишуть, що таке рішення репер ухвалив з особистих мотивів.

Однак ім’я Йе (Ye) він почав використовувати ще в 2018 році, даючи натяки, що скоро у нього з’явиться новий запис у документах.

За словами Каньє, ім’я Йе (Ye) – староанглійське і перекладається як Ти. Це ім’я в Біблії зустрічається частіше за інших. Це уособлення добра, зла і розгубленості, яке визначає, ким ми є. Про це Вест розповідав в одному з інтерв’ю.

Три роки тому Каньє Вест випустив альбом з однойменною назвою Ye, після якого зробив заяву на своєму Twitter. Американець сказав, що його ім’я це лише формальність, а насправді він Йе. Також ім’я Йе (Ye) значиться і в його Instagram.

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Джерело
ABC News , TMZ
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Каньє Вест
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