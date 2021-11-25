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Совершил много ошибок: Канье Вест хочет вернуть Ким Кардашьян

25 ноября 2021, 14:36
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Совершил много ошибок: Канье Вест хочет вернуть Ким Кардашьян
Источник: Getty Images

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст хочет вернуть  звезду реалити Ким Кардашьян. Об этом артист заявил во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса.

В своей речи Канье признался, что совершил много ошибок в отношениях с бывшей женой. По словам рэпера, он публично вел себя не так, как подобает достойному мужчине.

Сейчас Уэст готов меняться ради брака, поскольку хочет быть рядом со своими детьми и семьей.

– Я делаю все, чтобы быть рядом. Я должен вернуться домой. Если Бог разлучит Кимье (Ким и Йе), тогда миллионы семей почувствуют, что расставание — это нормально! Но когда Бог снова объединит Кимье, то миллионы семей смогут преодолеть разлуку и боль, которые использует дьявол, – сказал с трибуны Вест.

Однако сама Ким Кардашьян уже начала новые отношения с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном. Пару неоднократно замечали вместе, держащимися за руки.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разорвали свои отношения в 2020 году. Причиной они назвали непримиримые разногласия. Пара состояла в браке с 2014 года.

По словам Кардашьян, с рэпером она чувствовала себя одинокой, поэтому и стала инициатором развода. Звездные экс-супруги воспитывают четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.

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Теги
Ким Кардашьян , Каньє Вест
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