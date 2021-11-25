Американский рэп-исполнитель Канье Уэст хочет вернуть звезду реалити Ким Кардашьян. Об этом артист заявил во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса.

В своей речи Канье признался, что совершил много ошибок в отношениях с бывшей женой. По словам рэпера, он публично вел себя не так, как подобает достойному мужчине.

Сейчас Уэст готов меняться ради брака, поскольку хочет быть рядом со своими детьми и семьей.

– Я делаю все, чтобы быть рядом. Я должен вернуться домой. Если Бог разлучит Кимье (Ким и Йе), тогда миллионы семей почувствуют, что расставание — это нормально! Но когда Бог снова объединит Кимье, то миллионы семей смогут преодолеть разлуку и боль, которые использует дьявол, – сказал с трибуны Вест.

Ye had something to say about his family today ???????? pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ — YEEZY MAFIA (@theyeezymafia) November 24, 2021

Однако сама Ким Кардашьян уже начала новые отношения с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном. Пару неоднократно замечали вместе, держащимися за руки.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разорвали свои отношения в 2020 году. Причиной они назвали непримиримые разногласия. Пара состояла в браке с 2014 года.

По словам Кардашьян, с рэпером она чувствовала себя одинокой, поэтому и стала инициатором развода. Звездные экс-супруги воспитывают четырех детей: Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма.