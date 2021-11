Американский рэп-исполнитель Канье Уэст хочет вернуть звезду реалити Ким Кардашьян. Об этом артист заявил во время службы в одной из церквей Лос-Анджелеса.

В своей речи Канье признался, что совершил много ошибок в отношениях с бывшей женой. По словам рэпера, он публично вел себя не так, как подобает достойному мужчине.

Сейчас Уэст готов меняться ради брака, поскольку хочет быть рядом со своими детьми и семьей.

Ye had something to say about his family today ???????? pic.twitter.com/7TS9jUVGVJ

