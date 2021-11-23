Піта Девідсона застали з Кім Кардаш’ян та засосом на шиї

Зірку реаліті та бізнесвумен Кім Кардаш’ян і коміка Піта Девідсона помітили разом за вечерею. На фотографії Девідсона крупним планом видно засос на лівій стороні шиї, прямо під його вухом.

41-річна Кардаш’ян та 28-річна Девідсон вирушили на романтичну вечерю разом у ресторані Giorgi Baldi у Санта-Моніці. Вони разом приїхали на його позашляховику Lamborghini та увійшли до окремої зали ресторану.

Девідсон лицарськи відчинив двері машини і провів Кардаш’ян до авто. Весь цей час вони не могли перестати сміятися.

Кардаш’ян одягла чорну бейсболку, чорну водолазку та чорні шкіряні рукавички, черевики та максі-спідницю.

Засос на шиї Девідсона свідчить про те, що їхні стосунки грайливі та чимось нагадують підліткові.

– Вона поводиться як підліток. Вона постійно сміється. Піт змусив її відчути, ніби-то вони перемістилися на 20 років назад. Здається, вона щаслива, – зазначило джерело Page Six.

Пара вперше спровокувала любовні чутки, коли у жовтні їх помітили, тримаючись за руки у Південній Каліфорнії. Потім їх дедалі частіше почали помічати разом.

За словами джерел, пара зараз офіційно зустрічається, але поки що хоче зберегти свої стосунки в секреті.