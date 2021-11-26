Американська акторка Зої Кравіц розкрила подробиці про новий фільм Бетмен із Робертом Паттінсоном у головній ролі. Вона вважає, що її колега чудово підходить для цієї ролі.

За словами Зої, вона вже бачила частину довгоочікуваного супергеройського фільму від Метта Рівза. Вона також зіграла у картині важливу роль — Жінку-кішку, яка зробила свій внесок у сюжет DC-коміксів.

І хоча акторці не можна розкривати подробиці про фільм, вона поділилася своєю думкою про Паттінсона, який приміряв на себе костюм із плащем.

– Робін ідеально підходить для цієї ролі. Він був неймовірним. Його трансформація просто не з цього світу, – натхненно відповіла Кравіц.

Також дівчина відзначила роботу режисера картини.

– У Метта Рівза велике серце, і він дуже дбає про цих персонажів. Я дуже рада, що після закінчення знімання він може піти у заслужену відпустку. Сподіваюся, фанатам сподобається фільм, адже над ним ми всі дуже добре працювали, – додала Зої.

Нагадаємо, що Бетмен покажуть у кінотеатрах 4 березня 2022 року.

Ще в середині осені публіці показали трейлер до супергеройського фільму. У ньому фанати дізналися, що у картині покажуть Брюса Вейна, який ще встиг сформуватися, як герой. Однак йому доведеться боротися зі своїм найлютішим ворогом – Загадником.