Американская актриса Зои Кравиц раскрыла подробности о новом фильме Бэтмен с Робертом Паттинсоном в главной роли. Она считает, что ее коллега отлично подходит для этой роли.

По словам Зои, она уже видела часть долгожданного супергеройского фильма от Мэтта Ривза. Она также сыграла в картине немаловажную роль — Женщину-кошку, которая внесла свою лепту в сюжет DC-комиксов.

И хотя актрисе нельзя раскрывать подробности о фильме, она поделилась своим мнение о Паттинсоне, который примерил на себя костюм с плащом.

— Робин идеально подходит для этой роли. Он был невероятен. Его трансформация просто не из этого мира, — воодушевленно ответила Кравиц.

Также девушка отметила работу режиссера картины.

— У Мэтта Ривза большое сердце, и он очень заботится об этих персонажах. Я очень рада, что после окончания съемок он может уйти в заслуженный отпуск. Надеюсь, фанатам понравится фильм, ведь над ним мы все очень много работали, — добавила Зои.

Напомним, что Бэтмен покажут в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

Еще в средине осени публике показали трейлер к супергеройскому фильму. По нему фанаты узнали, что в картине покажут Брюса Уэйна, который еще не успел сформироваться, как герой. Однако ему придется сражаться со своим злейшим врагом — Загадочником.