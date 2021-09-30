Британець Роберт Паттінсон розповів трохи подробиць про майбутній фільм Бетмен за коміксами DC, режисером якого виступив Метт Рівз. На щорічному заході DC FanDome актор запевнив, що кінокартина дасть глядачам новий погляд на Брюса Вейна і Жінку-кішку, яку зіграла Зої Кравіц.

– Я і Зої дещо зробили. Це кумедна дрібниця, і таких сюрпризів буде багато по всьому фільму – заявив Паттінсон.

Актор вже переглянув деякі уривки фільму, і поділився своєю думкою з фанатами.

– Я подивився дещо з цього фільму, і це дійсно круто, – додав Роберт.

Нагадаємо, що прем’єра фільму Бетмен з Паттінсоном у головній ролі відбудеться 4 березня 2022 року. Вихід супергеройського фільму відкладали двічі через пандемію. Автором коміксів виступив Бен Аффлек, про що заявляли розробники фільму ще у 2014 році. Знімання картини завершилися 13 березня 2021 року.

Нагадаємо, що в жовтні публіці покажуть ще один фільм за коміксами — Веном 2: Карнаж з Томом Гарді. Він повернеться в ролі журналіста Едді Брока, який вступив у взаємовигідне партнерство з інопланетним симбіотом, який вселився в його тіло в першому фільмі, і протистоятиме новому лиходієві.

Початок жовтня порадує кіноманів величезною кількістю прем’єр. Ознайомитися з повним списком фільмів можна в добірці Фактів ICTV.