На DC FanDome представили новий трейлер Бетмена

На DC FanDome представили новий трейлер довгоочікуваного фільму про Бетсмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

У фільмі про Темного лицаря Брюс Уейн зіткнеться з одним з найкультовіших суперлиходіїв – Загадочником.

Творці обіцяють, що нова стрічка буде похмурою та суворою. У першому кадрі трейлера показали людину за столиком у закусочній, яка сидить в момент, коли прибувають поліцейські. Його закували в наручники.



Коли його виводять, в піні кави показують знак Загадника. У фільмі покажуть Брюса Уейна, який ще не встиг сформуватися, як герой.

Фото: Кадр з трейлера