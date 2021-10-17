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На DC FanDome представили новий трейлер Бетмена

17 Жовтня 2021, 13:59 Дмитро Кудрявцев
Бетмен

На DC FanDome представили новий трейлер довгоочікуваного фільму про Бетсмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі.

У фільмі про Темного лицаря Брюс Уейн зіткнеться з одним з найкультовіших суперлиходіїв – Загадочником.

Творці обіцяють, що нова стрічка буде похмурою та суворою. У першому кадрі трейлера показали людину за столиком у закусочній, яка сидить в момент, коли прибувають поліцейські. Його закували в наручники.

Коли його виводять, в піні кави показують знак Загадника. У фільмі покажуть Брюса Уейна, який ще не встиг сформуватися, як герой.

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Фото: Кадр з трейлера

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