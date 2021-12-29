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Знову вагітна? Екс-кохана Ілона Маска показала кругленький животик

29 Грудня 2021, 13:25
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Grimes Граймс
Джерело: Depositphotos

Екс-кохана американського інженера Ілона Маска, канадська співачка Граймс показала кругленький животик через три місяці після розставання з мільярдером.

Відповідне фото 33-річна виконавиця оприлюднила у своєму Instagram. У кадрі Граймс постала в космічному образі з мечем на плечах. Однак підписників здивувало не це, оскільки такі фотосесії для співачки звичні, а інше – живіт, що помітно округлився.

Публікацію екс-кохана Ілона Макса жодним текстом не підписала, що ще більше заплутало користувачів мережі.

  • Королева вагітна.
  • Знову вагітна?
  • Що? Це правда?
  • Наша дівчинка знову вагітна?
  • Це живіт після різдвяної вечері.
  • Цікаво, яке ім’я буде в цієї дитини?
  • Наїлася пельменів?
  • Як чудово! Знову вагітна. – Пишуть у коментарях Граймс.

Наприкінці вересня інтернет сколихнула новина про те, що Ілон Маск та Граймс розійшлися. Про це повідомив сам мільярдер, сказавши, що вони залишилися в добрих стосунках заради сина X A-12.

Тоді інженер пояснив, що його робота вимагає перебування в Техасі, тоді як Граймс в основному живе в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що стосунки між Ілоном Маском та Граймс розпочалися в 2018 році. В 2020 році у пари народився син. Для співачки це первісток, для інженера – шоста дитина.

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