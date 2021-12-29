Екс-кохана американського інженера Ілона Маска, канадська співачка Граймс показала кругленький животик через три місяці після розставання з мільярдером.
Відповідне фото 33-річна виконавиця оприлюднила у своєму Instagram. У кадрі Граймс постала в космічному образі з мечем на плечах. Однак підписників здивувало не це, оскільки такі фотосесії для співачки звичні, а інше – живіт, що помітно округлився.
Публікацію екс-кохана Ілона Макса жодним текстом не підписала, що ще більше заплутало користувачів мережі.
- Королева вагітна.
- Знову вагітна?
- Що? Це правда?
- Наша дівчинка знову вагітна?
- Це живіт після різдвяної вечері.
- Цікаво, яке ім’я буде в цієї дитини?
- Наїлася пельменів?
- Як чудово! Знову вагітна. – Пишуть у коментарях Граймс.
Наприкінці вересня інтернет сколихнула новина про те, що Ілон Маск та Граймс розійшлися. Про це повідомив сам мільярдер, сказавши, що вони залишилися в добрих стосунках заради сина X A-12.
Тоді інженер пояснив, що його робота вимагає перебування в Техасі, тоді як Граймс в основному живе в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, що стосунки між Ілоном Маском та Граймс розпочалися в 2018 році. В 2020 році у пари народився син. Для співачки це первісток, для інженера – шоста дитина.