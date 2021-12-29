Екс-кохана американського інженера Ілона Маска, канадська співачка Граймс показала кругленький животик через три місяці після розставання з мільярдером.

Відповідне фото 33-річна виконавиця оприлюднила у своєму Instagram. У кадрі Граймс постала в космічному образі з мечем на плечах. Однак підписників здивувало не це, оскільки такі фотосесії для співачки звичні, а інше – живіт, що помітно округлився.

Публікацію екс-кохана Ілона Макса жодним текстом не підписала, що ще більше заплутало користувачів мережі.

Королева вагітна.

Знову вагітна?

Що? Це правда?

Наша дівчинка знову вагітна?

Це живіт після різдвяної вечері.

Цікаво, яке ім’я буде в цієї дитини?

Наїлася пельменів?

Як чудово! Знову вагітна. – Пишуть у коментарях Граймс.

Наприкінці вересня інтернет сколихнула новина про те, що Ілон Маск та Граймс розійшлися. Про це повідомив сам мільярдер, сказавши, що вони залишилися в добрих стосунках заради сина X A-12.

Тоді інженер пояснив, що його робота вимагає перебування в Техасі, тоді як Граймс в основному живе в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що стосунки між Ілоном Маском та Граймс розпочалися в 2018 році. В 2020 році у пари народився син. Для співачки це первісток, для інженера – шоста дитина.