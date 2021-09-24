Американський мільярдер і інженер Ілон Маск розійшовся зі своєю коханою, канадською співачкою Граймс (справжнє ім’я – Клер Буше). Пара була разом три роки.

За словами 50-річного Ілона Маска, вони залишилися в добрих стосунках заради однорічного сина, якого назвали X Æ A-12.

– Ми розійшлися, але як і раніше любимо одне одного, часто бачимося та знаходимося в чудових стосунках, – сказав мільярдер.

Інженер пояснив, що його робота вимагає перебування в Техасі, в той час як 33-річна Граймс в основному живе в Лос-Анджелесі.

– В основному моя робота в SpaceX і Tesla вимагає, щоб я був у Техасі або подорожував за кордон, а більша частина її роботи в Лос-Анджелесі. На даний момент вона перебуває зі мною, а малюк Ікс у сусідній кімнаті, – сказав Маск.

У травні 2018 року стало відомо, що Ілон Маск і Граймс зустрічаються. У травні 2020 року в них народився син. Для співачки це первісток, а ось для інженера шоста дитина, оскільки у Маска вже є п’ятеро дітей від першої дружини – письменниці Джастін Вілсон.

Вперше фото малюка X Æ A-12 Ілон Маск показав у Twitter, коли йому виповнилося дев’ять місяців. У кадрі хлопчик забавно висунув язика. У свою чергу Граймс теж опублікувала знімок, на якому тримає первістка на руках.