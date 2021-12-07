Шанувальники канадської співачки Граймс помітили відсилання до Ілона Маска у новому синглі знаменитості. Судячи з рядків у новій пісні, колишня дружина мільярдера вміло підкреслила причину їхнього розлучення.

Сингл отримав назву Player of Games – Гравець. У ньому 33-річна знаменитість співає про закоханість у Гравця, а також робить відсилання до космосу.

Варто відзначити, що 50-річний генеральний директор Tesla та засновник SpaceX Ілон Маск відомий своєю любов’ю до відеоігор.

Рядки пісні явно відсилають до мільярдера:

Я закохана у найвеличнішого гравця,

Але він завжди буде любити гру

Більше, ніж він любить мене

Відпливай

У холодні простори космосу

Навіть кохання

Не могло втримати тебе на своєму місці.

Нагадаємо, що Маск та Граймс розлучилися наприкінці вересня 2021 року. Пара була разом три роки, і за словами глави Tesla, вони залишилися у добрих стосунках заради спільного однорічного сина, якого назвали X Æ A-12.

Інженер пояснив, що його робота вимагає перебування в Техасі, тоді як 33-річна Граймс живе в Лос-Анджелесі.

Пара почала зустрічатися ще у травні 2018 року, а у 2020 – народився син. Для співачки це первісток, а ось для Маска – шоста дитина.