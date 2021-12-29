Экс-возлюбленная американского инженера Илона Маска, канадская певица Граймс показала округлившийся живот спустя три месяца после расставания с миллиардером.

Соответствующее фото 33-летняя исполнительница обнародовала в своем Instagram. В кадре Граймс предстала в космическом образе с мечом на плечах. Однако подписчиков удивило не это, поскольку такие фотосессии для певицы привычные, а другое — заметно округлившийся живот.

Публикацию экс-возлюбленная Илона Макса никаким текстом не сопроводила, что еще больше запутало пользователей сети.

Королева беременна.

Снова беременна?

Что? Это правда?

Наша девочка снова беременна?

Это живот после рождественского ужина.

Интересно, какое имя будет у этого ребенка?

Наелась пельменей?

Как здорово! Снова беременна. — Пишут в комментариях Граймс.

В конце сентября интернет всколыхнула новость о том, что Илон Маск и Граймс расстались. Об этом сообщил сам миллиардер, сказав, что они остались в хороших отношениях ради сына X Æ A-12.

Тогда инженер объяснил, что его работа требует находиться в Техасе, в то время как Граймс в основном живет в Лос-Анджелесе.

Напомним, что отношения между Илоном Маском и Граймс начались в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын. Для певицы это первенец, для инженера — шестой ребенок.