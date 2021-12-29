Экс-возлюбленная американского инженера Илона Маска, канадская певица Граймс показала округлившийся живот спустя три месяца после расставания с миллиардером.
Соответствующее фото 33-летняя исполнительница обнародовала в своем Instagram. В кадре Граймс предстала в космическом образе с мечом на плечах. Однако подписчиков удивило не это, поскольку такие фотосессии для певицы привычные, а другое — заметно округлившийся живот.
Публикацию экс-возлюбленная Илона Макса никаким текстом не сопроводила, что еще больше запутало пользователей сети.
- Королева беременна.
- Снова беременна?
- Что? Это правда?
- Наша девочка снова беременна?
- Это живот после рождественского ужина.
- Интересно, какое имя будет у этого ребенка?
- Наелась пельменей?
- Как здорово! Снова беременна. — Пишут в комментариях Граймс.
В конце сентября интернет всколыхнула новость о том, что Илон Маск и Граймс расстались. Об этом сообщил сам миллиардер, сказав, что они остались в хороших отношениях ради сына X Æ A-12.
Тогда инженер объяснил, что его работа требует находиться в Техасе, в то время как Граймс в основном живет в Лос-Анджелесе.
Напомним, что отношения между Илоном Маском и Граймс начались в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын. Для певицы это первенец, для инженера — шестой ребенок.