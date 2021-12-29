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Снова беременна? Экс-возлюбленная Илона Маска показала округлившийся живот

29 декабря 2021, 13:25
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Grimes Граймс
Источник: Depositphotos

Экс-возлюбленная американского инженера Илона Маска, канадская певица Граймс показала округлившийся живот спустя три месяца после расставания с миллиардером.

Соответствующее фото 33-летняя исполнительница обнародовала в своем Instagram. В кадре Граймс предстала в космическом образе с мечом на плечах. Однако подписчиков удивило не это, поскольку такие фотосессии для певицы привычные, а другое — заметно округлившийся живот.

Публикацию экс-возлюбленная Илона Макса никаким текстом не сопроводила, что еще больше запутало пользователей сети.

  • Королева беременна.
  • Снова беременна?
  • Что? Это правда?
  • Наша девочка снова беременна?
  • Это живот после рождественского ужина.
  • Интересно, какое имя будет у этого ребенка?
  • Наелась пельменей?
  • Как здорово! Снова беременна. — Пишут в комментариях Граймс.

В конце сентября интернет всколыхнула новость о том, что Илон Маск и Граймс расстались. Об этом сообщил сам миллиардер, сказав, что они остались в хороших отношениях ради сына X Æ A-12.

Тогда инженер объяснил, что его работа требует находиться в Техасе, в то время как Граймс в основном живет в Лос-Анджелесе.

Напомним, что отношения между Илоном Маском и Граймс начались в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын. Для певицы это первенец, для инженера — шестой ребенок.

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