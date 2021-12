Стримінговий сервіс HBO Max показав новий трейлер продовження культового серіалу Секс і місто (And Just Like That…).

Прем’єра перших двох епізодів відбудеться вже 9 грудня. Наступні вісім серій виходитимуть щочетверга.

У трейлері можна побачити всіх улюблених героїв оригінального серіалу. До головних ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс.

Жінкам виповнилося 50, у них з’явилися нові друзі, а діти вже стали дорослими. Попри це, подруги, як і раніше, збираються разом за сніданком та розмовляють про кохання і секс.

Замість Кім Кетролл, яка грала четверту подругу, в серіалі з’явиться Ніколь Арі Паркер. Вона втілить роль мами трьох дітей та режисерки-документалістки Лізи Тодд Векслер.

– Якщо у вас є хороші друзі, все можливо. Після всіх років і всіх змін починається новий розділ Сексу і міста, – йдеться в описі до трейлеру.

Керрі Бредшоу досі перебуває у шлюбі з Містером Бігом, якого грає Кріс Нот. Також героїня, як і раніше, довго розглядає свою колекцію взуття.

У відео є кадри зі Стенфордом Блатчем. Цього персонажа зіграв Вілл Гарсон, який помер у вересні 2021 року, це була остання роль актора.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще у 1998 році. Стрічка транслювалася до 2004 року і залишила яскравий слід у сучасній поп-культурі.

Серіал отримав шість премій Еммі, вісім Золотих глобусів, а також 36 інших нагород.