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Відчуй себе героїнею Сексу і міста: яка річ для тебе (тест)

8 Грудня 2021, 15:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Секс в большом городе 2021

9 грудня вийде продовження культового серіалу Секс і місто, яке отримало назву І просто так. Шанувальники стрічки затамувавши подих чекають на нові серії, в яких побачать головних героїв через 20 років.

Поки всі гадають, як все-таки склалося життя Керрі Бредшоу, Шарлотти Йорк, Міранди Гоббс та інших, Факти ICTV пропонують пройти тест – яка з речей головних героїнь Сексу і міста підходить вам найбільше.

 

Прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще в 1998 році. Фільм транслювався до 2004 року, проте ніколи не переставав бути обговорюваним та популярним.

Серіал отримав шість премій Еммі, вісім золотих глобусів та 36 інших нагород.

Продовження серіалу Секс і місто (І просто так) складатиметься з десяти епізодів, тривалість кожного з них – 30 хвилин.

Нещодавно стрімінговий сервіс HBO Max оприлюднив офіційний трейлер нового сезону Секс і місто. У відео можна побачити головних героїнь оригінального серіалу. До своїх ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс.

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Теги
Секс і місто , Тест , тест-драйв
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