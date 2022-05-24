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Знову разом: Реп’яхова повернулася до Павліка через 2 місяці розлуки

24 Травня 2022, 11:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Екатерина Репяхова
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова показала зворушливу зустріч із чоловіком через два місяці розлуки.

Реп’яхова разом із сином та своєю мамою повернулася в Україну з Ізраїлю, де два місяці перебувала в сестри. Туди вона втекла від повномасштабної війни в нашій країні, яку РФ розпочала 24 лютого.

В Instagram Катерина оприлюднила ролик, на якому показала першу зустріч Павліка із сином Михайлом. Хлопчик почав усміхатися, побачивши тата.

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– Два місяці розлуки і наша сім’я знову разом. Назавжди, – написала Реп’яхова.

Катерина наголосила, що син радий повернутися додому.

Також блогерка оприлюднила фото, на якому показала, що Віктор Павлік подав їй каву в ліжко.

– Нарешті. Кава від коханого вранці, – підписала вона кадр.

Поділилася Катерина і тим, як пройшов переліт, зазначивши, що він був відносно спокійним, за винятком одного інциденту.

– На паспортному контролі в Німеччині з нами хлопець спілкувався не дуже добре. Нам реально “щастить” із мамою на таких. У подробиці вдаватися не буду. Але він не вірив, що ми повертаємось в Україну, у війну. Думав, що приїхали жити до Німеччини з Ізраїлю, – зізналася Реп’яхова.

Нагадаємо, ще під час поїздки до Ізраїлю дружині Віктора Павліка хотіли відмовити в авіаперельоті в Туреччині. В Instagram вона оприлюднила серію фото, повідомивши, що вони пережили пекло, а син Михайло ще в житті так не плакав.

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