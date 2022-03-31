Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова розповіла, що їм із маленьким сином хотіли відмовити в авіаперельоті в Туреччині через візу біженців.

В Instagram вона оприлюднила серію фото, повідомивши, що вони пережили пекло, а син Михайло ще в житті стільки не плакав.

– Нас не хотіли садити до літака через свою тупість! І ставилися до нас як до скотів, – написала Катерина.

Блогерка сказала, що вони летять за візами біженців, проте турецька авіакомпанія такого ніколи не бачила.

– На посадці в літак сказали: Ідіть в офіс і там з’ясовуйте. У величезному аеропорту Стамбула кудись ми мали бігти після пересадки, маючи обмаль часу. Їм байдуже, що в нашій країні війна, і ми з дитиною! Турки! І це не допомогло. Вони не хотіли нас садити. Я кричала, просила, щоби розібралися. А вони не хотіли розбиратись. Це пекло, – написала вона.

Реп’яхова зазначила, що їй довелося підняти скандал, щоб хоч хтось звернув увагу на ситуацію, що склалася, і їх пустили до літака.

Нагадаємо, що нещодавно Катерина Реп’яхова поїхала із сином з України до Німеччини, проте сказала, що це не кінцева точка їхнього маршруту. Куди саме прямує дружина Павліка – поки що невідомо.

Реп’яхова не єдина, хто залишив територію України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, Слава Камінська вивезла своїх дітей до Нідерландів.