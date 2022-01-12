Дружина українського артиста Віктора Павліка розповіла про його проблеми з алкоголем та кредити.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Катерина Реп’яхова зізналася, що завдяки їй Віктор позбувся алкогольної залежності. У співака були серйозні проблеми, які доходили навіть до реанімації.

– Його слова: Я вже не жив би, не зустрівши тебе. У нього були великі проблеми з алкоголем, які доходили до реанімації. І останнього разу йому сказали, що наступний раз може бути останнім. І нікого це глобально не цікавило. Він був сам на сам зі своєю проблемою, – написала Катерина.

Також Реп’яхова розповіла, що на початку стосунків у чоловіка було кілька кредитів.

Катерина допомогла артисту закрити всі борги. Невдовзі подружжя почне збирати кошти на власне житло.

– Коли я зустріла чоловіка, у нього був не один кредит, зараз ми все закрили. Залишилася квартира, у найближчому майбутньому закриємо і це питання. І нарешті почнемо збирати на своє житло, – зізналася дружина Павліка.

Раніше Катерина Реп’яхова розповідала про вартість відпочинку у Буковелі. На гірськолижному курорті пара відпочивала з рідними Каті, тому вечеря в одному з місцевих ресторанів обійшлася сімейству в 3 тис. грн.