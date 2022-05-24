Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала трогательную встречу с мужем спустя два месяца разлуки.
Репяхова вместе с сыном и своей мамой вернулась в Украину из Израиля, где два месяца гостила у сестры. Туда она бежала от полномасштабной войны в нашей стране, которую РФ начала 24 февраля.
В Instagram Екатерина обнародовала ролик, на котором показала первую встречу Павлика с сыном Михаилом. Мальчик расплылся в улыбке при виде папы.
— Два месяца разлуки и наша семья снова вместе. Навсегда, — написала Репяхова.
Екатерина отметила, что сын рад вернуться домой.
Также блогер обнародовала фото, на котором показала, что Виктор Павлик принес ей кофе в постель.
— Наконец-то. Кофе от любимого утром, — подписала она кадр.
Поделилась Екатерина и тем, как прошел перелет, отметив, что он был относительно спокойным, за исключением одного инцидента.
— На паспортном контроле в Германии с нами парень общался не очень хорошо. Нам реально “везет” с мамой на таких. В подробности вдаваться не буду. Но он не верил, что мы возвращаемся в Украину, в войну. Думал, что приехали жить в Германию из Израиля, — призналась Репяхова.
Напомним, еще во время поездки в Израиль жене Виктора Павлика хотели отказать в авиаперелете в Турции. В Instagram она обнародовала серию фото, сообщив, что они пережили ад, а сын Михаил еще в жизни столько не плакал.