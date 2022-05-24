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Снова вместе: Репяхова вернулась к Павлику спустя 2 месяца разлуки

24 мая 2022, 11:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Екатерина Репяхова
Источник: Екатерина Репяхова

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала трогательную встречу с мужем спустя два месяца разлуки.

Репяхова вместе с сыном и своей мамой вернулась в Украину из Израиля, где два месяца гостила у сестры. Туда она бежала от полномасштабной войны в нашей стране, которую РФ начала 24 февраля.

В Instagram Екатерина обнародовала ролик, на котором показала первую встречу Павлика с сыном Михаилом. Мальчик расплылся в улыбке при виде папы.

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— Два месяца разлуки и наша семья снова вместе. Навсегда, — написала Репяхова.

Екатерина отметила, что сын рад вернуться домой.

Также блогер обнародовала фото, на котором показала, что Виктор Павлик принес ей кофе в постель.

— Наконец-то. Кофе от любимого утром, — подписала она кадр.

Поделилась Екатерина и тем, как прошел перелет, отметив, что он был относительно спокойным, за исключением одного инцидента.

— На паспортном контроле в Германии с нами парень общался не очень хорошо. Нам реально “везет” с мамой на таких. В подробности вдаваться не буду. Но он не верил, что мы возвращаемся в Украину, в войну. Думал, что приехали жить в Германию из Израиля, — призналась Репяхова.

Напомним, еще во время поездки в Израиль жене Виктора Павлика хотели отказать в авиаперелете в Турции. В Instagram она обнародовала серию фото, сообщив, что они пережили ад, а сын Михаил еще в жизни столько не плакал.

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