У Илона Маска был роман с женой основателя Google Сергея Брина в декабре 2021 года. Именно это и стало разводом пары.

Об этом заявили друзья Николь и Сергея — решение расстаться принял миллиардер после романа жены с самым богатым человеком в мире.

Неизвестно, сколько длились отношения Николь и Маска, но роман образовался в том же месяце, когда у Илона и Граймс появился общий ребенок. Брин, седьмой самый богатый человек в мире, состояние которого оценивается в $93 млрд, подал на развод в январе — по сей день это один из самых богатых разводов Силиконовой долины в истории.

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О романе стало известно на фоне судебных разбирательств Маска с Twitter — глава Tesla не хочет покупать соцсеть за $44 млрд, а владельцы сервиса хотят через суд успешно закончить сделку.

Роман положил конец дружбе двух богачей — в 2008 году Брин выделил Маску $500 тыс. для Tesla, когда миллиардер и компания переживали далеко не лучшие времена.

Известно, что у Сергея и Николь есть общая дочь, которая родилась в 2018 году. Основатель Google попросил разделить опеку над ребенком в рамках бракоразводного процесса.

Илон пока никак не прокомментировал обвинения в уничтожении брака.

На личном фронте у Маска в последнее время происшествия меняются молниеносно — после романа с Николь выяснилось, что Маск тщательно скрывал от публики своих близнецов, которых родила ему сотрудница. Уже в феврале он начал встречаться актрисой Наташей Бассет, а совсем недавно его увидели в компании загадочной брюнетки.