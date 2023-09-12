Новий бойфренд Брітні Спірс Пол Річард Соліз назвав її “феноменальною жінкою”. Інсайдери стверджують, що співачка зблизилася з 37-річним хатнім робітником, який схвально відгукується про неї.

Свої думки щодо Спірс він озвучив на курсах з керування гнівом, які йому призначив суд за порушення випробувального терміну.

– Вона дуже, дуже хороша, позитивна… Вона хороша людина, – додав Соліз.

Чоловік також додав, що у зірки все чудово після розлучення з Семом Асгарі, з яким вона пробула трохи більше року. Примітно, що і колишнього чоловіка Спірс Пол вважає чудовим хлопцем.

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Втім, офіційно немає підтверджень нового роману Брітні з Річардом – нещодавно співачка в Instagram заявила, що почувається самотньою.

Уперше чутки про роман співачки з хатнім робітником з’явилися під час розлучення Спірс і Асгарі – тоді нібито йшлося про невірність зірки і зближення з Полом, з яким вона проводила багато часу. Примітно, що Соліз був найнятий в особняк Брітні близько року тому, щоб тримати будинок у чистоті.