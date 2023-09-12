Новый бойфренд Бритни Спирс Пол Ричард Солиз назвал ее “феноменальной женщиной”. Инсайдеры утверждают, что певица сблизилась с 37-летним домработником, который лестно отзывается о ней.

Свои мысли касательно Спирс он озвучил на курсах по управлению гнева, которые ему назначил суд за нарушение испытательного срока.

— Она очень, очень хорошая, позитивная… Она хороший человек, — добавил Солиз.

Мужчина также добавил, что у звезды все отлично после развода с Сэмом Асгари, с которым она пробыла чуть больше года. Примечательно, что и бывшего мужа Спирс Пол считает отличным парнем.

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Впрочем, официально не подтверждений новому роману Бритни с Ричардом — недавно певица в Instagram заявила, что чувствует себя одинокой.

Впервые слухи о романе певицы с домработником появились во время развода Спирс и Асгари — тогда якобы шла речь о неверности звезды и сближении с Полом, с которым она проводила много времени. Примечательно, что Солиз был нанят в особняк Бритни около года назад, чтобы держать дом в чистоте.