Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Нашла замену бывшему: Бритни Спирс приписывают роман с ее домработником

12 сентября 2023, 17:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс
Источник: Depositphotos

Новый бойфренд Бритни Спирс Пол Ричард Солиз назвал ее “феноменальной женщиной”. Инсайдеры утверждают, что певица сблизилась с 37-летним домработником, который лестно отзывается о ней.

Свои мысли касательно Спирс он озвучил на курсах по управлению гнева, которые ему назначил суд за нарушение испытательного срока.

— Она очень, очень хорошая, позитивная… Она хороший человек, — добавил Солиз.

Мужчина также добавил, что у звезды все отлично после развода с Сэмом Асгари, с которым она пробыла чуть больше года. Примечательно, что и бывшего мужа Спирс Пол считает отличным парнем.

Сейчас смотрят

Впрочем, официально не подтверждений новому роману Бритни с Ричардом — недавно певица в Instagram заявила, что чувствует себя одинокой.

Впервые слухи о романе певицы с домработником появились во время развода Спирс и Асгари — тогда якобы шла речь о неверности звезды и сближении с Полом, с которым она проводила много времени. Примечательно, что Солиз был нанят в особняк Бритни около года назад, чтобы держать дом в чистоте.

Читайте также:
СпірсВ толпе мужчин и топлес на кровати: Спирс показала, как переживает развод с Асгари

Источник
Daily Mail
Теги
Бритни Спирс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь