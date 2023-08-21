Брітні Спірс влаштувала вечірку з натовпом чоловіків на тлі розлучення зі своїм коханим і засвітилася на ліжку. Артистка показала, що вона не збирається сумувати після того, як Сем Асгарі подав на розлучення.

В одному з роликів Брітні красується тільки в рожевих трусах та чоботах до колін на ліжку.

Втім, відео з вечірки викликає ще більше запитань – у ролику вона красується в зеленій мінісукні, і в один із моментів один із чоловіків лиже їй ногу. Також співачка засвітилася у натовпі хлопців, які тримають її на руках. На додаток до відео, Брітні опублікувала історію з її вечора.

– Коли ти йдеш на зустріч із так званим “другом” і їдеш цілу годину заради курки!.. Я знала, що папараці були попереджені, тому що машина, в якій я їхала, ніколи раніше не використовувалася… То як же за мною стежили? І що ж робити такий с**ці, як я? Я одягла свою зелену сукню і з’явилася до своїх друзів, запросила своїх улюблених хлопців і гуляла всю ніч! – підписала ролик зірка.

Нагадаємо, що розлучення Спірс та Асгарі стало справжньою несподіванкою для всіх. Найімовірніше, у всьому винні чутки про зради співачки. До того ж Сем хоче винагороду за мовчання про інформацію, яку зірка не хотіла б робити публічною.