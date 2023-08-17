Брітні Спірс і Сем Асгарі розлучаються через рік після одруження. Ініціатором розставання став саме фітнес-тренер.

Причина розпаду стосунків – непримиренні розбіжності. Примітно, що на розлучення Сем подав ще 28 липня, і в заяві він вимагає від зірки грошові виплати і гонорари адвокатам.

Втім, питання з розподілом майна і коштів тільки належить вирішити – адвокат Асгарі Ніл Герш заявив, що шлюбний контракт можуть оскаржити. За заявами інсайдерів, це потрібно для того, щоб зберегти секрети сім’ї.

– Асгарі намагається домовитися про поступки, що виходять за рамки шлюбного контракту, і погрожує оприлюднити вкрай незручну інформацію про Брітні, якщо йому не заплатять, – запевняє інсайдер.

Спірс не збирається сидіти без діла – вона також найняла адвоката з розлучень.

Чутки про розставання Брітні та Сема періодично виникали протягом усього існування шлюбу. Нещодавно видання TMZ заявило, що розставання відбулося через сварку, яка зачіпала тему зрад. Примітно, що Асгарі почав конфлікт на тлі чуток, що Брітні йому не вірна.

Нагадаємо, що знайомство пари відбулося 2016 року на зніманнях кліпу для співачки. Брітні та Сем заручилися у вересні 2021 року, і вже в червні 2022 року одружилися.

Тоді за шлюбним контрактом стало відомо, що всі гроші, зароблені до весілля, залишаться у Брітні.